Насильник из Киргизии задержан в Екатеринбурге и депортирован на родину для суда
13 апреля 2017, 14:40Происшествия
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Свердловская область выдала Киргизии гражданина, который скрывался в Екатеринбурге от уголовного преследования за совершение изнасилования.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что мужчина, находясь у себя на родине, изнасиловал в городском парке девушку, угрожая ей убийством. После содеянного злоумышленник скрылся на территории России и был объявлен в розыск.
В августе минувшего года мужчину задержали на ж/д вокзале в столице Урала и заключили под стражу. Генеральный прокурор Свердловской области подписал приказ о выдаче иностранного гражданина Киргизии, там он предстанет перед судом, пишет «Новый день».
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