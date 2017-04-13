Нетрезвый пациент скорой помощи в Екатеринбурге напал на медиков
13 апреля 2017, 08:50Происшествия
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В столице Урала накануне екатеринбуржец напал на бригаду скорой помощи. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжеты: Екатеринбург
Прохожие нашли его лежащим в бессознательном состоянии и вызвали помощь. Увидев медиков, пациент начал вести себя неадекватно. Он матерился в адрес врачей, а также пытался наброситься на них, пишет E1.ru. Врачи успели заскочить в автомобиль, а незнакомец с палкой оставил лишь вмятину на служебном авто. Информация поступила в полицию.
Драчуном оказался 54-летний местный житель. Он был задержан сотрудниками полиции. Сейчас в его отношении было заведено уголовное дело по факту хулиганства. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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