Нетрезвый пациент скорой помощи в Екатеринбурге напал на медиков

Прохожие нашли его лежащим в бессознательном состоянии и вызвали помощь. Увидев медиков, пациент начал вести себя неадекватно. Он матерился в адрес врачей, а также пытался наброситься на них, пишет E1.ru. Врачи успели заскочить в автомобиль, а незнакомец с палкой оставил лишь вмятину на служебном авто. Информация поступила в полицию.