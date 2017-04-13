Неуравновешенный мужчина зарезал пенсионера и ранил ножом мужчину в Краснотурьинске
В Краснотурьинске накануне был задержан местный житель, которого подозревают в убийстве пожилого человека и причинению ножевых ранений еще одному лицу.
Нападение на одного из горожан произошло 9 апреля. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, показания «по горячим следам» взять у него не удалось. Однако позже он вспомнил, что, следуя по улице, почувствовал удар в спину, затем еще несколько. Преступник ничего не требовал, лишь скрылся с места, когда увидел, что раненый мужчина упал.
На следующий день еще одно нападение было совершено на 85-летнего прохожего. Оказалось, что преступник ударил дедушку ножом, убежал, но тут же вернулся и нанес еще несколько смертельных ударов, пишет Znak.com.
27-летний нападавший был задержан в Челябинске. Известно, что он психически нездоров. Против него возбуждено уголовное дело по фактам «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.
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