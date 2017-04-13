Неуравновешенный мужчина зарезал пенсионера и ранил ножом мужчину в Краснотурьинске

Нападение на одного из горожан произошло 9 апреля. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, показания «по горячим следам» взять у него не удалось. Однако позже он вспомнил, что, следуя по улице, почувствовал удар в спину, затем еще несколько. Преступник ничего не требовал, лишь скрылся с места, когда увидел, что раненый мужчина упал.