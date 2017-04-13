Поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка на железнодорожном перегоне в Свердловской области
13 апреля 2017, 15:50Происшествия
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13 апреля в Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего малыша. Инцидент произошел на станции «Палкино» на ж/д перегоне.
Как пишут «Европейско-азиатские новости», ребенок находился на путях без присмотра родителей. Машинист, заметив мальчика, подал звуковой сигнал. Однако ребенок испугался и побежал навстречу движущемуся составу. Машинист пытался экстренно остановить поезд, но не смог избежать наезда.
На месте ЧП работают правоохранители, подробности инцидента станут известны позже.
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