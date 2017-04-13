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Три года колонии получил директор предприятия в Реже за хищение 12 служебных автобусов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три года колонии получил директор предприятия в Реже за хищение 12 служебных автобусов

13 апреля 2017, 12:40Происшествия
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