Три года колонии получил директор предприятия в Реже за хищение 12 служебных автобусов

В Реже состоялся суд в отношении директора предприятия. Он обвинен в растрате - хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере.

Установлено: с 2014 по 2016 годы обвиняемый, являясь директором ООО «ТУР-АВТО-М», используя свое служебное положение, осуществил хищение 12 автобусов марки «Богдан», «Форд Мондео», «Киа Грандирд», «КАВЗ аврора», которые ему ранее не принадлежали: они были переданы предприятию по договору лизинга с последующим правом выкупа.

Директор, используя свое служебное положение, совершил продажу данных транспортных средств на сумму 6,7 млн рублей.

Вина директора предприятия была в суде полностью доказана. Украденные автобусы возвращены лизингодателю. Вынесен приговор – три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.