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Водитель ГАЗели совершил наезд на 2-летнего пешехода в Нижнем Тагиле: мальчик получил травму (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель ГАЗели совершил наезд на 2-летнего пешехода в Нижнем Тагиле: мальчик получил травму (ФОТО)

13 апреля 2017, 14:00Происшествия
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