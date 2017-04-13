Водитель ГАЗели совершил наезд на 2-летнего пешехода в Нижнем Тагиле: мальчик получил травму (ФОТО)

В 17:40 12 апреля в Нижнем Тагиле произошло ДТП , в результате которого двухлетний мальчик получил травму головы.

Следуя на зеленый сигнал светофора, водитель на регулируемом пешеходном переводе с вызывным устройством допустил наезд на маленького пешехода – мальчика 2,5 лет. Ребенок находился в сопровождении отца и матери, но в какой-то момент побежал от родителей в сторону двигающегося автомобиля «ГАЗ-322132» и ударился о боковую часть машины.