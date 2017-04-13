Водитель ГАЗели совершил наезд на 2-летнего пешехода в Нижнем Тагиле: мальчик получил травму (ФОТО)
13 апреля 2017, 14:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Недосмотр родителей во время перехода через дорогу привел к ДТП, в котором пострадал маленький ребенок, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 17:40 12 апреля в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого двухлетний мальчик получил травму головы.
Следуя на зеленый сигнал светофора, водитель на регулируемом пешеходном переводе с вызывным устройством допустил наезд на маленького пешехода – мальчика 2,5 лет. Ребенок находился в сопровождении отца и матери, но в какой-то момент побежал от родителей в сторону двигающегося автомобиля «ГАЗ-322132» и ударился о боковую часть машины.
В результате удара мальчик получил травму – ушиб волосистой части головы. В городской больнице №3 ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
городСвердловская областьнарушениедорогапроисшествиеавтодетиребенокпешеходный переходдтпавтопроисшествияГИБДДбезопасностьродителимальчикПереходпешеходы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей