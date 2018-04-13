Бывший член УИК избит двумя неизвестными в центре Екатеринбурга

Калинин рассказал, что его ударили сзади по голове. От удара общественник потерял ориентацию в пространстве, на него обрушилось еще несколько ударов. Пострадавший смог частично прикрыть голову руками. Также он успел увидеть, что нападавших было двое, они были крепкого телосложения, в спортивной одежде.