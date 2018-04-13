Экс-депутат Нижнетагильской городской думы Анатолий Ахтямов ушёл из жизни
13 апреля, 09:05Происшествия
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В возрасте 55 лет ушёл из жизни экс-депутат городской думы Анатолий Ахтямов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Анатолий Юрьевич с 1996 года начал работать депутатом в Нижнетагильской гордуме 2-го созыва. Он дважды участвовал на выборах в качестве кандидата, но в обоих случаях его опережала Валентина Исаева.
В 2003 году Анатолий Ахтямов основал благотворительный фонд «Детям Урала». В 2011 году экс-депутат стал предпринимателем, основав ООО «Анкан» и ООО «Альфа».
О причинах смерти ничего неизвестно. Не исключается версия суицида, передаёт «Новый город».
Прощание пройдет 13 апреля в «Реквиеме».
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