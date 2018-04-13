Главный редактор «Областной газеты» избит арматурой в Екатеринбурге
13 апреля, 16:35Происшествия
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Вечером 12 апреля возле своего дома в Екатеринбурге был избит главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Мужчина получил серьезные травмы.
Сюжеты: Екатеринбург
Полянин рассказал, что на него напали со спины возле подъезда его дома. Удары наносились арматурой. Мужчина получил сотрясение головного мозга, ушибы, у него сломано ребро.
Редактор «Областной газеты» предполагает, что нападение произошло из-за недавнего материала газеты о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге – обстрелах офисов и автомобильных поджогах.
Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщила о начале проверки. Версия о связи профессиональной деятельности пострадавшего с нападением также рассматривается.
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