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Главный редактор «Областной газеты» избит арматурой в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главный редактор «Областной газеты» избит арматурой в Екатеринбурге

13 апреля, 16:35Происшествия
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