Главный редактор «Областной газеты» избит арматурой в Екатеринбурге

Полянин рассказал, что на него напали со спины возле подъезда его дома. Удары наносились арматурой. Мужчина получил сотрясение головного мозга, ушибы, у него сломано ребро.

Редактор «Областной газеты» предполагает, что нападение произошло из-за недавнего материала газеты о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге – обстрелах офисов и автомобильных поджогах.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщила о начале проверки. Версия о связи профессиональной деятельности пострадавшего с нападением также рассматривается.