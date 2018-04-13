Хотел проводить домой: житель Ирбита осужден на 19 лет за изнасилование и убийство

В августе 2017 года Ермаков в кафе познакомился с девушкой и пошел провожать ее домой. Мужчина совершил в отношении нее преступления сексуального характера.

Так как девушка не хотела вступать с ним в половую связь, Ермаков избил ее, отчего она скончалась на месте. Поняв, что девушка умерла, Ермаков попытался сжечь дом, в котором все произошло, вместе с телом, чтобы скрыть следы преступления.