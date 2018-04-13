Неизвестные выложили трупы щенков вдоль тротуара в городе Сухой Лог (ФОТО)

Фотографии были опубликованы в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Алексей, житель Сухого Лога, рассказал паблику, что еще накануне, 11 апреля, щенки и их мама были живы, и он даже покормил их в тот день. Также местный житель предполагает, что над собаками издевались перед смертью.