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Неизвестные выложили трупы щенков вдоль тротуара в городе Сухой Лог (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные выложили трупы щенков вдоль тротуара в городе Сухой Лог (ФОТО)

13 апреля, 13:05Происшествия
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