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В Екатеринбурге журналист РИА «Новый день» попал в больницу с серьезными травмами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге журналист РИА «Новый день» попал в больницу с серьезными травмами

13 апреля, 15:05Происшествия
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