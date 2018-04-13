В Екатеринбурге журналист РИА «Новый день» попал в больницу с серьезными травмами

Полина Румянцева, главный редактор РИА «Новый день», где ранее работал Бородин, рассказала, что сейчас журналист находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Полиция изучает место происшествия.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых назвал маловероятным криминальный характер случившегося – осмотр квартиры показал, что внутри не было посторонних.

«URA.RU» передает, что, несмотря на серьезные травмы у Бородина, врачи дают положительный прогноз.