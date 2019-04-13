В Тюмени в результате спецоперации ликвидированы два террориста

Жителей домов в районе Маяка в Тюмени начали эвакуировать вечером 12 апреля. По сообщениям очевидцев, правоохранители экстренно выводили людей из домов. Спецслужбы начали операцию по устранению подозреваемых в подготовлении теракта в Тюмени.

Изначально силовики вели переговоры с террористами, предлагая им сдаться. Однако боевики на это не согласились, был открыт огонь. В районе 11-12 часов вечера раздались выстрелы и два взрыва (предположительно, от гранат), потом загорелся дом. По предварительным данным, в результате пожара двое боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ) погибли.

На месте продолжают работать сотрудники тюменских правоохранительных органов, ФСБ и Национальный антитеррористического комитета. Также на территории спецоперации расположены силы Росгвардии, МЧС, ОМОН, ДПС, дежурит скорая помощь.