В Екатеринбурге ограбили автосалон, закрытый из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 21:12ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге был ограблен автосалон, закрытый в связи с режимом самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В краже подозревается сотрудник ЧОПа, который охранял здание автосалона. По предварительным данным, вечером 11 апреля он зашел в помещение касс и с помощью бензопилы вскрыл сейф. После этого он взял оттуда деньги.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет дана правовая оценка его действиям.
Точная сумма, полученная в результате взлома сейфа, устанавливается.
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