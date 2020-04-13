В Нижнем Тагиле водитель «Мазды» сбил мужчину на пешеходном переходе
Сегодня, 08:41ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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12 апреля в центре Нижнего Тагила водитель «Мазды» совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель иномарки, следуя по улице Пархоменко со стороны проспекта Ленина, при повороте налево на улицу Карла Маркса допустил наезд на мужчину 1951 года рождения. Пешеход пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил перелом ребра. Он был госпитализирован в медучреждение и после осмотра отпущен домой.
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Напомним, вчера в ДТП со столбом погибла 35-летняя женщина.
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