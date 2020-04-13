В Нижнем Тагиле водитель покинул место ДТП после наезда на мотоциклиста
Сегодня, 15:24ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле установили местонахождение водителя, покинувшего место ДТП, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
12 апреля в вечерние часы водитель «Ниссан Альмера», двигаясь по улице Фрунзе в направлении улицы Космонавтов, совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха», следовавшем в попутном направлении. В результате аварии водитель мотоцикла 1993 года рождения получил травму живота, сотрясение головного мозга, ЧМТ, перелом кисти и был госпитализирован в медучреждение.
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Водитель иномарки покинул место ДТП. В ходе ОРМ машина была найдена у дома № 31 на улице Фрунзе, также установлено лицо, находившееся за рулем — мужчина 1984 года рождения. В отношении него возбуждено административное производство. Ему грозит лишение водительских прав или административный арест.
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