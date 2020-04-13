Житель Каменск-Уральска задержан по подозрению в убийстве мужчины в общежитии

Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено вчера днем в общежитии по улице Гражданская в городе Каменск-Уральский.

В ходе следственных мероприятий был задержан знакомый пострадавшего, 39 летний местный житель. По данным следствия, подозреваемый решил выяснить отношения с потерпевшим и заранее вооружился охотничьим ружьём. После совершения убийства мужчина спрятался у родственников. Однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.