Житель Каменск-Уральска задержан по подозрению в убийстве мужчины в общежитии
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.
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Подозреваемый в убийстве 39 летнего жителя города Каменск-Уральский задержан до выяснения всех обстоятельств, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.
Сюжеты: Пригород
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Фото: Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.
Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено вчера днем в общежитии по улице Гражданская в городе Каменск-Уральский.
В ходе следственных мероприятий был задержан знакомый пострадавшего, 39 летний местный житель. По данным следствия, подозреваемый решил выяснить отношения с потерпевшим и заранее вооружился охотничьим ружьём. После совершения убийства мужчина спрятался у родственников. Однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
В данный момент расследование продолжается.
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