10 рыбаков-любителей провалились под лед на Белоярском водохранилище

10 рыбаков-любителей оказались подо льдом на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Еще один рыбак попал на льдину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

О том, что происходит на водохранилище, диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Заречного рассказали свидетели. В результате на место происшествия прибыли два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда. Они сумели доставить рыбаков на берег, где их осмотрели медицинские работники. Госпитализация пострадавшим не понадобилась. В общей сложности спасательными работами занимались пять единиц техники и 11 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Напомним, с 14 апреля жителям Нижнего Тагила будет запрещено выходить и выезжать на лед на всех водоемах муниципалитета. Тагильчанам запретили выход на лед

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