10 рыбаков-любителей провалились под лед на Белоярском водохранилище

О том, что происходит на водохранилище, диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Заречного рассказали свидетели. В результате на место происшествия прибыли два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда. Они сумели доставить рыбаков на берег, где их осмотрели медицинские работники. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.
В общей сложности спасательными работами занимались пять единиц техники и 11 человек.
Напомним, с 14 апреля жителям Нижнего Тагила будет запрещено выходить и выезжать на лед на всех водоемах муниципалитета.