Горели мусор и трава: семь пожаров за 1 день зарегистрировано в Нижнем Тагиле

Горели мусор и трава: семь пожаров за 1 день зарегистрировано в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:02ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
Семь пожаров 12 апреля произошло в Нижнем Тагиле из-за неосторожного сжигания мусора и сухой травы.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности и пропаганды Нижнего Тагила, 12 апреля в городе и окрестностях активно горели сухая трава и мусор.

Так в понедельник в 10.52 спасатели тушили пожар на территорий деревообрабатывающего предприятия на улице Краснознаменная, 75. Там горела куча мусора на площади 5 квадратных метров.

В 11.23 на улице Володарского, 5 огонь охватил территорию 100 квадратных метров — там горела прошлогодняя трава.

На площади 600 квадратных сухая трава горела около трех часов дня вблизи перекрестка улиц Быкова и Максима Горького. А в 16.21 на площади 150 квадратных метров — у дома № 74 по улице Алтайская.

Около 8 часов вечера пожарные тушили огонь, распространившийся по траве на площади 400 квадратных метров на улице Коксовая, 2. В 22.28. на улице Матросова, 9 горел мусор в контейнере.

В данный момент дознаватели МЧС по факту этих пожаров проводят проверки, отметили в ОНД И ПР г. Нижний Тагил и ГГО.

В ведомстве напоминают жителям, что пал сухой травы может быть очень опасен и зачастую приводит к серьезным пожарам.

Не выжигайте траву, не разводите костры в ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра, не бросайте горящие спички и непотушенные окурки на землю или в сухую траву, в том числе из окна автомобиля,призывают граждан сотрудники МЧС.

В случае возникновения пожара, звоните по номеру «101» или в ЕДДС по номеру «112».

Напомним, в минувшие выходные сухая трава на площади 500 квадратных метров горела у Лисьей горы в Нижнем Тагиле. Густой дым, которым заволокло всю округу, было видно из разных уголков города.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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