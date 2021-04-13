Граната обнаружена в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле

Граната обнаружена в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: пресс-служба Росгвардии
Подозрительный предмет, найденный в подъезде жилого многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, обследовали специалисты группы разминирования нижнетагильского ОМОН Управления Росгвардии.

Сообщение о подозрительном предмете, найденном в подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле, внешне схожим с гранатой, поступило в дежурную часть территориального управления ведомства накануне.

На место происшествия выезжала группа разминирования нижнетагильского ОМОН.

Специалисты ведомства обследовали находку и установили, что это учебная осколочная граната Ф-1, без запала, которая не представляет опасности для жизни и здоровья граждан, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Предмет в данный момент передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших следственных действий.

Напомним, в начале февраля оперативники обнаружили в гараже у жителя села Травянское Каменского ГО боеприпасы: боевую гранату с запалом, а также патроны от нарезной малокалиберной винтовки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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