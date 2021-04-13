Граната обнаружена в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле

Сообщение о подозрительном предмете, найденном в подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле, внешне схожим с гранатой, поступило в дежурную часть территориального управления ведомства накануне.
На место происшествия выезжала группа разминирования нижнетагильского ОМОН.
Специалисты ведомства обследовали находку и установили, что это учебная осколочная граната Ф-1, без запала, которая не представляет опасности для жизни и здоровья граждан, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Предмет в данный момент передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших следственных действий.
Напомним, в начале февраля оперативники обнаружили в гараже у жителя села Травянское Каменского ГО боеприпасы: боевую гранату с запалом, а также патроны от нарезной малокалиберной винтовки.