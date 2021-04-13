Массовое ДТП с такси у Южного автовокзала произошло в Екатеринбурге

Массовое ДТП с такси у Южного автовокзала произошло в Екатеринбурге
Сегодня, 08:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Авария произошла с тремя транспортными средствами у Южного автовокзала в Екатеринбурге. Виновником ДТП стал водитель такси.

ДТП произошло 13 апреля в Екатеринбурге недалеко от Южного автовокзала. При перестроении на другую полосу движения, таксист на Volkswagen Polo не пропустил Mercedes, который ехал на правому ряду в этом же направлении, сообщает Е1.

В результате столкновения таксист въехал в припаркованный Volkswagen Polo, а Mercedes в дерево. Прибывшие медицинские работники скорой помощи осмотрели мужчину, который находился за рулем Mercedes. От госпитализации он отказался.

Напомним, 28 марта в районе Уктуса в Екатеринбурге водитель такси въехал в столб. В салоне находились мама с дочкой. За рулем транспортного средства находился 22-летний водитель. Автомобиль Almera двигался со стороны улицы Щербакова в сторону Южного проезда.

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Екатеринбург
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