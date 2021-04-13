Пациенты жалуются на отказы в госпитализации в одной из больниц Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга жалуются, что в больнице № 23 им отказывают в оказании плановой медицинской помощи. Как пояснили в учреждении, плановую госпитализацию никто не отменял, но у медиков сейчас большая загруженность.

Из 15 свердловчан, которые должны были планово пройти лечение в отделение офтальмологии городской больницы № 23 Екатеринбурга, приняли только одного. Похожая ситуация складывается и в других отделениях, сообщили пациенты порталу Е1. Мест не хватает во всех отделениях. Люди пройдут лечение, когда освободятся койки, их уведомят об этом,прокомментировал ситуацию пресс-секретарь 23-ей больницы Александр Потехин. Он отметил, что многие городские больницы продолжают работать только с пациентами с коронавирусной инфекцией. Поэтому сейчас повышенным спросом в ЦГКБ № 23 пользуется травматология, неотложная хирургия, неврология, офтальмология и другие отделения. Напомним, в январе 2021 года на Среднем Урале подошел к концу процесс передачи медицинских учреждений Екатеринбурга в собственность региона. В областное подчинение перешли и стали государственными 23 медучреждения. В Екатеринбурге система здравоохранения полностью перешла в областное подчинение

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