Пациенты жалуются на отказы в госпитализации в одной из больниц Екатеринбурга

Пациенты жалуются на отказы в госпитализации в одной из больниц Екатеринбурга
Сегодня, 16:30ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Жители Екатеринбурга жалуются, что в больнице № 23 им отказывают в оказании плановой медицинской помощи. Как пояснили в учреждении, плановую госпитализацию никто не отменял, но у медиков сейчас большая загруженность.

Из 15 свердловчан, которые должны были планово пройти лечение в отделение офтальмологии городской больницы № 23 Екатеринбурга, приняли только одного. Похожая ситуация складывается и в других отделениях, сообщили пациенты порталу Е1.

Мест не хватает во всех отделениях. Люди пройдут лечение, когда освободятся койки, их уведомят об этом,прокомментировал ситуацию пресс-секретарь 23-ей больницы Александр Потехин.

Он отметил, что многие городские больницы продолжают работать только с пациентами с коронавирусной инфекцией. Поэтому сейчас повышенным спросом в ЦГКБ № 23 пользуется травматология, неотложная хирургия, неврология, офтальмология и другие отделения.

Напомним, в январе 2021 года на Среднем Урале подошел к концу процесс передачи медицинских учреждений Екатеринбурга в собственность региона. В областное подчинение перешли и стали государственными 23 медучреждения.

Сюжеты:
Екатеринбург
больницамедицинаобществоздравоохранениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы