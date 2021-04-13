После гибели 7-летнего мальчика под Асбестом проводится проверка

Водоотводная дренажная труба установлена под дорогой, чтобы с полей уходили весенние талые воды. В трубе часть льда уже растаяла, а часть — нет. Если бы на обратной стороне трубы лед растаял, Даниила — так звали мальчика, снесло бы быстрым течением, и он остался бы жив, но в конце трубы лед был ещё крепкий, и под него мальчик ушел, захлебнувшись, прокомментировал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.