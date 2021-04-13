После гибели 7-летнего мальчика под Асбестом проводится проверка

Предварительно установлено, что днем 9 апреля мальчик вместе с двумя товарищами после школьных занятий катались на велосипедах по поселку. В какой-то момент ребята приехали к мосту через реку Островную, где 7-летний мальчик решил помыть руки и упал в воду, подскользнувшись, уточнили детали произошедшей трагедии в пресс-службе Следственного комитета.
Парня затянуло под лед течением. Товарищи попытались ему помочь, но не смогли.
Водоотводная дренажная труба установлена под дорогой, чтобы с полей уходили весенние талые воды. В трубе часть льда уже растаяла, а часть — нет. Если бы на обратной стороне трубы лед растаял, Даниила — так звали мальчика, снесло бы быстрым течением, и он остался бы жив, но в конце трубы лед был ещё крепкий, и под него мальчик ушел, захлебнувшись, прокомментировал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Несмотря на все усилия местных жителей, поспешивших на подмогу, спасти жизнь ребенку не удалось. Реанимационные мероприятия, которые провели вызванные на место происшествия медики «скорой» не помогли.
Для установления точной причины смерти ребенка в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Также Горелых сообщил, что во избежание подобных ЧП, руководством ОВД Асбеста направлено официальное письмо с требованием установить ограждения на этом участке в адрес собственника дороги. Однако, как отметил, подполковник, чиновники пока не спешат выполнять предписание сотрудников полиции.
Напомним, 1 апреля 16-летний подросток собирал металл и погиб из-за обрушения стены на старом заводе в Свердловской области. В СКР по данному факту возбудили уголовное дело.