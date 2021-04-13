Ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Пострадавший ребенок получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. На данный момент ему делают операцию. Никаких прогнозов о состоянии здоровья мальчика врачи не делают, сообщает Е1.