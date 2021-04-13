Ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
Сегодня, 09:14ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге выпал ребенок. Он остался жив.

Происшествие случилось 12 апреля 2021 года в районе ЖБИ в Екатеринбурге. Из окна многоэтажного дома выпал мальчик, 2015 года рождения. Он был госпитализирован в детскую городскую больницу №9, сообщают «Вечернии ведомости».

Пострадавший ребенок получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. На данный момент ему делают операцию. Никаких прогнозов о состоянии здоровья мальчика врачи не делают, сообщает Е1.

Напомним, в марте 2021 года 15-летняя жительница Верхней Салды, ученица восьмого класса, выжила при падении из окна многоэтажки после ссоры со своим сожителем.

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