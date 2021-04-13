В массовом ДТП в Екатеринбурге загорелась машина

В массовом ДТП в Екатеринбурге загорелась машина
Сегодня, 09:33ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Машина загорелась в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Екатеринбурге.

Авария произошла в районе железнодорожного вокзала на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Водитель KIA Rio, двигаясь в сторону улицы Восточной на красный сигнал светофора, столкнулся с Hyundai Solaris и двумя автомобилями Chevrolet Cruze.

Пострадали два человека, пассажир Hyundai Solaris и водитель KIA Rio. Четыре автомобиля повреждены, один из них, Hyundai Solaris, воспламенился, сообщает E1.RU

Сообщение о происшествии поступило 13 апреля 2021 года. Загоревшийся автомобиль тушили две единицы спецтехники и восемь сотрудников пожарно-спасательного подразделения. Пассажиры транспортного средства смогли самостоятельно выбраться из него.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 27 февраля 2021 года легковой автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле на Серовском тракте. Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра, в результате чего сгорел автомобиль Lada Largus, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Екатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы