В массовом ДТП в Екатеринбурге загорелась машина

Напомним, 27 февраля 2021 года легковой автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле на Серовском тракте. Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра, в результате чего сгорел автомобиль Lada Largus, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.