«Внутри есть баллоны»: частный дом и машина горят на Широкой Речке в Екатеринбурге

Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Соболева, 49. По словам свидетелей происходящего, черный дым можно увидеть из соседних районов города. Также люди слышали хлопки, поскольку в горящем доме взорвался газовый баллон.
Хозяин говорит, что внутри есть еще баллоны. Но людей нет, рассказали свидетели изданию Е1.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует, также есть риск, что огонь распространится на соседние здания, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Позже стало известно, что площадь пожара расширилась до 350 квадратных метров. Теперь огонь захватил не только дом, но и надворные постройки и частный автосервис.
Тушение пожара осложняется наличием в автосервисе газовых баллонов и большой горючей нагрузкой,подчеркнули в МЧС.
На данный момент в тушении задействованы шесть единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.
Напомним, 12 апреля в Нижнем Тагиле произошло семь пожаров из-за неосторожного сжигания мусора и сухой травы.