«Внутри есть баллоны»: частный дом и машина горят на Широкой Речке в Екатеринбурге

«Внутри есть баллоны»: частный дом и машина горят на Широкой Речке в Екатеринбурге
Сегодня, 20:13ПроисшествияФото: E1.RU
Частный деревянный дом и припаркованная поблизости машина воспламенились на Широкой Речке в Екатеринбурге.

Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Соболева, 49. По словам свидетелей происходящего, черный дым можно увидеть из соседних районов города. Также люди слышали хлопки, поскольку в горящем доме взорвался газовый баллон.

Хозяин говорит, что внутри есть еще баллоны. Но людей нет, рассказали свидетели изданию Е1.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует, также есть риск, что огонь распространится на соседние здания, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Позже стало известно, что площадь пожара расширилась до 350 квадратных метров. Теперь огонь захватил не только дом, но и надворные постройки и частный автосервис.

Тушение пожара осложняется наличием в автосервисе газовых баллонов и большой горючей нагрузкой,подчеркнули в МЧС.

Видео:E1.RU

На данный момент в тушении задействованы шесть единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.

Фото:E1.RU

Напомним, 12 апреля в Нижнем Тагиле произошло семь пожаров из-за неосторожного сжигания мусора и сухой травы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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