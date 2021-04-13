«За погибшим числилось три ствола»: из-за суицида екатеринбуржца СК начал проверку

«За погибшим числилось три ствола»: из-за суицида екатеринбуржца СК начал проверку
Сегодня, 19:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Следователи СКР начали доследственную проверку из-за смерти мужчины на улице в Екатеринбурге, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел 13 апреля во второй половине дня у подъезда одного из домов по улице Боровой. Там было обнаружено тело пожилого мужчины. Предварительная информация гласит, что мужчина был 1965 года рождения и проживал поблизости. Во время осмотра места происшествия следователи нашли огнестрельное оружие, на которое у гражданина имелось разрешение.

Представители МВД установили, что за погибшим гражданином официально числилось три «ствола»: охотничьи ружья Иж и ОФ-93-01П 12 калибра, а также «Вепрь-К» калибра 7.62,рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов рассматривают различные версии происшествия, включая ситуацию, которая связана с ДТП в мае 2020 года.

Напомним, перед тем, как покончить с собой, мужчина прострелил газовую трубу.

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