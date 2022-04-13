Из-за неправильного затопления печи в садах на Старателе в Нижнем Тагиле сгорел дом

Из-за неправильного затопления печи в садах на Старателе в Нижнем Тагиле сгорел дом
Из-за неправильного затопления печи в садах на Старателе в Нижнем Тагиле сгорел дом
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: 1MI
Частный дом сгорел в садовом товариществе «Старатель-2» в Нижнем Тагиле. Предварительно, причиной стала неправильная эксплуатация печи.

Сообщение в пожарную службу поступило 11 апреля вечером. Участок владельцы приобрели недавно. В день пожара родственники владельцы приехали в дом и решили его прогреть, затопив печку.

Вечером мужчины сидели на веранде и увидели на втором этаже огонь. На момент возгорания печь топилась несколько часов. Они пытались сами потушить огонь, но им это не удалось.

Один из мужчин позвонил супруге, чтобы та вызвала пожарных, пока они выносят из дома вещи. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате повреждены стены, кровля и чердак. По данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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