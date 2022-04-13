Молодой участковый застрелился на кладбище под Нижним Тагилом

13 апреля около 20:00 участковый из 17-го отдела полиции покончил с собой на кладбище в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом, сообщил редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник.
Ранее молодой человек пытался свести счеты с жизнью, но последняя попытка оказалась роковой, подтвердило информацию еще одно осведомленное о происшествии лицо. С его слов, данное решение мужчина принял из-за жены.
Произошедшее не связано с его трудовой деятельностью. Он приехал на место на служебной машине, выстрелил из табельного оружия, сказал собеседник редакции.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, в 2018 году произошел аналогичный инцидент — молодой участковый из 17-го отдела МУ МВД «Нижнетагильское» свел счет с жизнью с помощью пистолета.