От онкологии скончался цыганский барон Екатеринбурга Михай Дица

Известный борец за права цыган Михай Дица скончался от онкологии. Глава табора из Екатеринбурга несколько лет боролся с заболеванием. Похоронят цыгана по православным обычаям.

О смерти цыганского барона Екатеринбурга Михая Дица сообщили Е1 его близкие. Глава табора с улицы Шекспира скончался в ночь на 13 апреля от онкологии на 71-м году жизни. По словам родственников главы табора, хоронить барона будут по православному обычаю 16 апреля. До этого тело Михая будет находится трое суток дома для того, чтобы с ним могли проститься все желающие. Готовить поминальный обед будет семья лидера табора. 16 апреля в церкви пройдет отпевание, а затем тело Михая придадут земле. По цыганскому обычаю, на похоронах смогут присутствовать только мужчины. Пост главы клана котляров-сербиян, одной из самых сильных цыганских семей в России, займет брат умершего Руппа Бакрович. Именно котляры хранят и следуют цыганским обычаям в повседневной жизни. Женщины табора занимаются домом и гадают, а мужчин-котляров можно встретить в торговле металлом и строительстве.

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