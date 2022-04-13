Тагильчан будут судить за участие в экстремистской организации

Жители Свердловской области пропагандировали деятельность своей организации несмотря на то, что ее существование было запрещено законом. Их будут судить за участие в экстремизме. Своей деятельностью они дискредитировали Россию, потому что пытались доказать существование СССР.

Свердловчан обвиняют в экстремизме по более 10 делам. Уголовные дела переданы в суд. Предполагаемые злоумышленники - три жителя Екатеринбурга и жителей Нижнего Тагила. Дела заведены по ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ. По данным «Интерфакса», с лета 2019 года по май 2020 года фигуранты дела занимались незаконной деятельностью, невзирая на то, что их организация была признана судом экстремистской. Члены организации регулярно проводили собрания, лекции, раздавали буклеты. По данным правоохранителей, все эти материалы дискредитировали органы власти РФ и пропагандировали якобы существование Советского Союза. Сейчас в отношении всех фигурантов данных дел выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы направлены в суд Ленинского района Нижнего Тагила.

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