Уральский офицер погиб на Украине при попытке вывести солдат из-под обстрела

Уральский офицер погиб на Украине при попытке вывести солдат из-под обстрела
Уральский офицер погиб на Украине при попытке вывести солдат из-под обстрела
Сегодня, 09:37ПроисшествияФото: pixabay.com
Офицер ЦВО погиб в Украине, когда выводил остальных солдат из под обстрела. Все военные выжили, а Ярослав Лешуков попал под пулю. Похоронили юношу на Нижнеисетском кладбище.

Офицер ЦВО, старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты ЦВО Ярослав Лешуков погиб в ходе спецоперации в Украине. Сообщается, что он сумел вывести других военных из под обстрела, но сам оказался под пулей.

Издание URA.RU пишет, что отец офицера Дмитрий рассказал, что сын погиб 9 марта в Киевской области. Известно, что Ярослав закончил тюменский военный институт инженерных войск, затем по распределению отправился служить в воинскую часть в город Чебаркуль. Стал сначала командиром взвода, а затем и инженерно-саперной роты.

По словам отца погибшего юноши, офицер был военным в четвертом поколении. Его прадед в возрасте 18 лет в 1943 году ушел на фронт, дед был подполковником медслужбы, а отец служил в вооруженных силах, в настоящий момент он сотрудник правоохранительных органов. Прощание с 25-летним солдатом состоялось в окружном Доме офицеров. Юноша похоронен на Нижнеисетском кладбище. На похороны пришел глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин. Посмертно его представили к ордену Мужества.

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