В Армении скончалась адвокат из Екатеринбурга

В Армении скончалась адвокат из Екатеринбурга
В Армении скончалась адвокат из Екатеринбурга
Сегодня, 15:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Адвокат Виктория Попова, долгое время работающая в Екатеринбурге, умерла в Ереване. Родственники женщины пытаются добиться перевозки ее тела в Россию.

В Армении скончалась адвокат из Екатеринбурга. Тело женщины нашли в петле в шкафу в Ереване. Речь идет об адвокате Виктории Поповой.

О кончине женщины написали армянские СМИ 8 апреля. В настоящее время близкий круг женщины пытается получить и перевезти тело на родину, пишет E1.

Никаких подробностей смерти Виктории ее близкие не знают, но у них есть множество сомнений о причинах смерти. Следователи из Армении не идут с ними на контакт. Но родственники настаивают на возбуждении дела об убийстве.

Известно, что ранее Попова трудилась в правоохранительных органах, потом стала адвокатом. Три года назад она переехала в Тбилиси, чтобы работать фитнес-тренером. В Армению женщина приехала, чтобы решить какие-то вопросы, связанные с документами.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьадвокат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы