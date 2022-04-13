В Армении скончалась адвокат из Екатеринбурга. Тело женщины нашли в петле в шкафу в Ереване. Речь идет об адвокате Виктории Поповой.
О кончине женщины написали армянские СМИ 8 апреля. В настоящее время близкий круг женщины пытается получить и перевезти тело на родину, пишет E1.
Никаких подробностей смерти Виктории ее близкие не знают, но у них есть множество сомнений о причинах смерти. Следователи из Армении не идут с ними на контакт. Но родственники настаивают на возбуждении дела об убийстве.
Известно, что ранее Попова трудилась в правоохранительных органах, потом стала адвокатом. Три года назад она переехала в Тбилиси, чтобы работать фитнес-тренером. В Армению женщина приехала, чтобы решить какие-то вопросы, связанные с документами.