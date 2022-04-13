В Невьянске хозяева выкинули в мусорку кошку в замотанном скотчем лотке. Неприятную находку обнаружили местные жители на ул. Профсоюзная.
По данным сотрудников «Котодома», животному положили рядом несколько закрытых пакетов с кошачьим кормом. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Местные жители поясняют, что кошка молодая – ей около 1-1,5 лет. Сейчас животное находится в шоковом состоянии. С
отрудники «Котодома» выбрали для нового питомца имя - Дымка. Они пообещали обработать кошку, затем стерилизовать и найти для нее новых хозяев.