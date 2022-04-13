В Невьянске хозяева выкинули в мусорку кошку в замотанном скотчем лотке

В Невьянске хозяева выкинули в мусорку кошку в замотанном скотчем лотке
В Невьянске хозяева выкинули в мусорку кошку в замотанном скотчем лотке
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: "Инцидент Нижний Тагил"
Жители улицы Профсоюзная в Невьянске нашли в мусорке кошку в замотанным скотчем лотке. Испуганное животное было передано в «Котодом».

В Невьянске хозяева выкинули в мусорку кошку в замотанном скотчем лотке. Неприятную находку обнаружили местные жители на ул. Профсоюзная.

По данным сотрудников «Котодома», животному положили рядом несколько закрытых пакетов с кошачьим кормом. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Местные жители поясняют, что кошка молодая – ей около 1-1,5 лет. Сейчас животное находится в шоковом состоянии. С

отрудники «Котодома» выбрали для нового питомца имя - Дымка. Они пообещали обработать кошку, затем стерилизовать и найти для нее новых хозяев.

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