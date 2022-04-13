Предполагаемого вора, укравшего около 11 мобильных телефонов из припаркованных автомобилей, задержали в Нижнем Тагиле. Мужчину давно искали, так как он попал на записи с камер, а теперь поймали с поличным.

В Нижнем Тагиле задержан предполагаемый вор мобильных телефонов. Это 39-летний ранее судимый житель Дзержинского района. Его поймали сразу после совершения им кражи телефона из машины, припаркованной на ул. Орджоникидзе. По данным МУ МВД России «Нижнетагильское», мужчина обычно высматривал машины, разгружающиеся около торговых точек, незаметно он пробирался внутрь, вынося мобильные устройства. Мужчину уже искали правоохранители, так как он неоднократно попал на запись с камер видеонаблюдения. К слову, за предполагаемым злоумышленником с июля 2019 года после выхода из тюрьмы был установлен административный надзор. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Всего он совершил предположительно 11 преступных эпизодов. Найдены места, в которых мужчина хранил краденое. Часть предметов конфисковали.

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