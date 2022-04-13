В строящемся ФОКе в Краснотурьинске произошел пожар

В строящемся ФОКе в Краснотурьинске произошел пожар
В строящемся ФОКе в Краснотурьинске произошел пожар
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: pixabay.com
В Краснотурьинске во время огневых работ в строящемся ФОКе произошёл пожар. В его результате повредилась часть кровли. Люди не пострадали.

В строящемся ФОКе в Краснотурьинске вчера, 12 апреля, около 16.00 произошел пожар. Строящееся здание находится на улице Бульвар Мира.

По словам начальника отдела надзорной деятельности, пожар начался во время огневых работ. Место огневых работ было оснащено огнетушителями. Тем не менее, после начала пожара сами рабочие начали незамедлительно его тушить.

По данным «Вечернего Краснотурьинска», огонь распространился на шесть «квадратов». В итоге повредились листы утеплителя кровли. Никто не пострадал. В настоящий момент проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов ищут виновников.

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