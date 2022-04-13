Вдова погибшего электромонтёра из Тагила получит 1,7 млн компенсации от работодателя

Вдова погибшего электромонтёра из Тагила получит 1,7 млн компенсации от работодателя
Вдова погибшего электромонтёра из Тагила получит 1,7 млн компенсации от работодателя
Вчера, 22:04ПроисшествияФото: 1МI
Предприятие из Нижнего Тагила выплатит 1,7 млн рублей компенсации морального вреда вдове электромонтера за гибель мужчины во время исполнения им трудовых обязанностей. Вопрос с выплатами был решен по мировому соглашению в суде.

Члены семьи погибшего во время исполнения трудовых обязанностей электромонтера из Нижнего Тагила получат 1,7 млн рублей компенсации морального вреда от предприятия, где работал тагильчанин. Прокуратура Дзержинского района проверяла компанию, где в марте 2021 года произошло ЧП, на законность соблюдения норм безопасности и охраны труда.

Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, гибель электромонтера была связана с нарушениями требований охраны труда. В связи с этим надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений. Виновные в случившемся были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Дзержинского района также потребовала от предприятия выплатить вдове и малолетнему ребенку погибшего компенсации морального вреда. Дело дошло до суда, однако вот время заседания стороны заключили мировое соглашение на 1,7 млн рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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