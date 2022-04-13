Уралец пытался дать взятку инспектору за езду без страховки под Нижним Тагилом

Уралец пытался дать взятку инспектору за езду без страховки под Нижним Тагилом
Уралец пытался дать взятку инспектору за езду без страховки под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Невьянска ехал на своей иномарке пол Нижним Тагилом, нарушая административный кодекс. Остановившему ему сотруднику ГИБДД он предложил взятку - 500 рублей, но должностное лицо отказался от денег и задокументировал факт попытки дачи взятки.

В Пригородном районе Свердловской области за взяточничество осудили 50-летнего мужчину. Дело заведено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу на сумму до десяти тысяч рублей). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пригородного района.

Известно, что 24 ноября прошлого года житель города Невьянск ехал по городу на иномарке с несоблюдением требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Его остановил сотрудник ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, нарушитель предложил автоинспектору взятку в размере 500 рублей. Но сотрудник ГАИ не взял деньги и задокументировал факт попытки дачи взятки.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину в совершенном преступлении признал. Суд учел то, что на иждивении гражданина есть несовершеннолетний ребенок. Мужчине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.

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