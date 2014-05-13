В Нижнем Тагиле подросток погиб от удара током (ФОТО, ВИДЕО)

14-летний мальчишка забрался на крышу электроподстанции, где схватился за силовой кабель. Он получил мощный удар током и скончался на месте. Об этом сообщает замруководителя следственного отдела по Тагилстреовскому району Нижнего Тагила Петр Понявин.