В Нижнем Тагиле подросток погиб от удара током (ФОТО, ВИДЕО)
13 мая 2014, 12:25Происшествия
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Трагедия произошла вечером 10 мая 2014 года. В этот день парень гулял с другом по улице Садоводов.
14-летний мальчишка забрался на крышу электроподстанции, где схватился за силовой кабель. Он получил мощный удар током и скончался на месте. Об этом сообщает замруководителя следственного отдела по Тагилстреовскому району Нижнего Тагила Петр Понявин.
По данному факту производится проверка, опрашиваются очевидцы, сообщает «Уралинформбюро». После отключения лини напряжения, труп подростка был снят спасателями и передан сотрудниками полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Известно, что погибший, воспитываемый матерью-одиночкой, находился на учете в отделе ПДН.
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Фото и видео с сайта Центра защиты населения
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