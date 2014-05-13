Владелец «резиновой квартиры» в Нижнем Тагиле получит штраф или попадет в тюрьму

В апреле участковый уполномоченный отдела полиции № 19 провел проверку по факту регистрации иностранных граждан в квартире по ул. Кутузова. По данным федерально-миграционной службы по Тагилстроевскому району в указанной квартире с конца января по начало марта этого года зарегистрировано 65 иностранных граждан.

Участковый встретился с 37-летним хозяином квартиры, который пояснил, что проживает один, никого чужих в доме не бывает, никто из иностранцев в его квартире никогда не жил. Это подтвердили и соседи мужчины. При этом рассказали участковому, что сосед нигде не работает и серьезно злоупотребляет алкоголем.

Безработный мужчина признался полицейскому, что прописывал в своей квартире иностранцев, за что получал денежное вознаграждение. По словам владельца квартиры, в январе он находился в отделении ФМС, где к нему обратилась незнакомая женщина с просьбой зарегистрировать в квартире ее знакомых. При этом незнакомка пообещала за каждого человека заплатить по 500 рублей. Она заверила мужчину, что никто из иностранцев жить в его квартире не будет, им важен лишь факт регистрации. Не задумываясь о том, что нарушает существующий закон, мужчина дал свое согласие, рассчитывая на прибыль.

После этого та женщина не раз обращалась с подобной просьбой, убедив мужчину для упрощения процедуры направлять уведомления в УФМС через почту. В ходе проверки сотрудники УФМС предоставили в полицию поступившие в их адрес уведомления о проживании по указанному адресу иностранных граждан, которые были направлены в экспертно-криминалистическую службу для проведения почерковедческой экспертизы.

Исследованием было установлено, что в большинстве случаев подпись на уведомлениях выполнена самим владельцем квартиры.

В соответствии с уголовным кодексом РФ мужчине грозит наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет. По словам дознавателя капитана полиции Евгения Пономарева, в ходе расследования уголовного дела еще предстоит установить женщину, исполнявшую роль посредника при незаконной регистрации, а также фактическое место проживания всех иностранцев, зарегистрированных по ул. Кутузова.

В настоящее время на территории Нижнего Тагила проводится оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант». С целью выявления иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской федерации, сотрудники полиции проводят проверки совместно с представителями УФМС и прокуратуры. При проверке мест компактного проживания иностранных граждан привлекаются работники Центра Госсанэпиднадзора, сотрудники отдела Госпожнадзора и Центра социальной защиты с целью недопущения нарушений правил проживания, соблюдения правил пожарной безопасности, соблюдения необходимых санитарных норм. Проверяются также работодатели, использующие иностранную рабочую силу.

Самое смешной в этой ситуации - что большинство людей даже не подозревают, что их «маленький бизнес» противоречит Уголовному Кодексу. Они искренне недоумевают, когда их задерживают, считая себя невиновными. Вот только незнание закона от ответственности не освобождает, и поэтому наказание для «незнаек» будет столь же справедливым, как и для любого другого нарушителя.