Екатеринбуржец, который плеснул в лицо полицейскому горячий кофе, арестован на 14 суток
13 мая 2016, 17:25ПроисшествияМарина
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Утром 11 мая мужчина с только что купленным кофе переходил дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД остановил его, сделал замечание. В ответ на просьбу предъявить документы житель Екатеринбурга выплеснул горячий напиток на сотрудника ДПС, сопровождая свои действия нецензурной бранью.
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Нарушитель был арестован, на него надели наручники. В отделении на 35-летнего екатеринбуржца составили протокол о нарушении правил дорожного движения и неподчинении требованию сотрудника дорожно-постовой службы. Суд, изучив материалы дела, принял решение арестовать мужчину на 14 суток. У пострадавшего работника ДПС ожог лица первой степени.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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