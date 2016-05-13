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Екатеринбуржец, который плеснул в лицо полицейскому горячий кофе, арестован на 14 суток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец, который плеснул в лицо полицейскому горячий кофе, арестован на 14 суток

13 мая 2016, 17:25ПроисшествияМарина
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