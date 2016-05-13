Екатеринбуржец, который плеснул в лицо полицейскому горячий кофе, арестован на 14 суток

Нарушитель был арестован, на него надели наручники. В отделении на 35-летнего екатеринбуржца составили протокол о нарушении правил дорожного движения и неподчинении требованию сотрудника дорожно-постовой службы. Суд, изучив материалы дела, принял решение арестовать мужчину на 14 суток. У пострадавшего работника ДПС ожог лица первой степени.