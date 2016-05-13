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Строящийся жилой дом сгорел в Нижнем Тагиле на улице Некрасова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строящийся жилой дом сгорел в Нижнем Тагиле на улице Некрасова

13 мая 2016, 13:15ПроисшествияДенис Таратонов
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