Строящийся жилой дом сгорел в Нижнем Тагиле на улице Некрасова
В Нижнем Тагиле на улице Некрасова вчера сгорел недостроенный частный дом. Пожарные дознаватели считают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неизвестными лицами.
Звонок о горящем в микрорайоне Кирпичный строящемся доме поступил в пожарную службу в середине дня, в 15:28. Для борьбы с огнем отправили 2 машины и 6 человек личного состава. Уже через 17 минут после звонка пожарные локализовали огонь, а к 16:15 весь открыто горящий огонь был потушен. В шесть часов вечера пожарные полностью завершили работу.
В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила считают, что пожар произошел из-за чьей-то небрежности:
Сгорел строящийся жилой дом с надворными постройками. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пожарные дознаватели устанавливают ущерб и виновников рассказали журналисту TagilCity.ru.
Два дня назад на Вагонке произошел пожар, вполне намеренно устроенный нетрезвым мужчиной. Он утром стучался в дверь закрытого магазина, чтобы купить спиртное, а потом принес керосин и поджег дверь.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru