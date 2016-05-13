Строящийся жилой дом сгорел в Нижнем Тагиле на улице Некрасова

Звонок о горящем в микрорайоне Кирпичный строящемся доме поступил в пожарную службу в середине дня, в 15:28. Для борьбы с огнем отправили 2 машины и 6 человек личного состава. Уже через 17 минут после звонка пожарные локализовали огонь, а к 16:15 весь открыто горящий огонь был потушен. В шесть часов вечера пожарные полностью завершили работу.