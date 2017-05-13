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160 гастарбайтеров попали в ДТП по пути в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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160 гастарбайтеров попали в ДТП по пути в Екатеринбург

13 мая 2017, 10:15Происшествия
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