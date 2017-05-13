160 гастарбайтеров попали в ДТП по пути в Екатеринбург
13 мая 2017, 10:15Происшествия
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На территории Курганской области произошло ДТП с участием трех автобусов, которые везли на работу в Екатеринбург 160 гастарбайтеров.
Сюжеты: Екатеринбург
Виновником происшествия стал водитель легкового автомобиля, он ехал впереди и резко затормозил. При вынужденном торможении произошло столкновение автобусов по цепной реакции, пишет URA.RU.
На место ЧП приехали медики, троим пострадавшим была оказана медицинская помощь, остальные от осмотра отказались.
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