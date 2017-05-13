Медсестра сломала ногу грудничку во время массажа в больнице Екатеринбурга
13 мая 2017, 14:00Происшествия
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В больнице Екатеринбурга медсестра сломала ногу новорожденному ребенку во время сеанса массажа.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, об инциденте рассказал отец малыша. С его слов, жена и ребенок лежали в акушерском отделении больницы №7. В пятницу их должны были выписать, однако в этот день во время массажа медсестра сломала ребенку ногу.
Мама и двухнедельный малыш переведены в другое медучреждение, где у грудничка диагностировали перелом бедра и наложили гипс.
В полиции информацию о ЧП подтвердили и сказали, что по факту халатности медработника уже начата проверка. Малышу назначена экспертиза. Правоохранители установят круг виновных лиц.
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