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Собаку, котят, кролика и улиток выкинул из окна житель Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собаку, котят, кролика и улиток выкинул из окна житель Екатеринбурга

13 мая 2017, 09:45Происшествия
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