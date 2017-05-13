Собаку, котят, кролика и улиток выкинул из окна житель Екатеринбурга

Как пишет Е1, инцидент произошел в 7 часов вечера, в это время во дворе играли дети, которые испытали шок от увиденного. После совершенного мужчина спокойно вышел из дома и ушел по своим делам, сказав, что это не его животные.

Соседи говорят, что он употребляет наркотики, накануне он не мог попасть домой, поругался с женой, разбил соседке, живущей в квартире ниже, окно, когда лез домой через балкон.

Пострадавшим животным вызвали ветеринара, она оказала им первую помощь. Двух котят не удалось спасти, еще троих забрала выхаживать местная жительница, кролик не пострадал, его забрали местные дети. Больше всех пострадал щенок. Пес – помесь алабая, ему всего 4 месяца, но он очень крупный. Его к себе домой забрала ветеринар. У малыша перелом таза, отбиты почки, сотрясение.

На мужчину написано заявление в полицию. Известно, что он проживает с беременной женой и двумя детьми.