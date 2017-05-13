«Субару» встала на крышу после столкновения с «десяткой» в центре Екатеринбурга (ВИДЕО)
13 мая 2017, 13:00Происшествия
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В центре Екатеринбурга ранним утром произошло ДТП, в результате которого одна машина перевернулась.
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД. Известно, что на перекрестке столкнулись отечественная «десятка» и «Субару». Никто не пострадал, сообщает ZNAK.
Последствия аварии удалось снять на видео одному из проезжавших мимо автомобилистов:
Видео: Е1
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