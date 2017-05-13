Водитель ГАЗели сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
13 мая 2017, 10:00Происшествия
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Водитель ГАЗели в Екатеринбурге совершил наезд на 62-летнюю женщину.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, установлено, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Светофора на данном участке нет. Водитель ГАЗели совершал поворот с улицы Уральских рабочих и не заметил пенсионерку.
Пострадавшая госпитализирована с переломом голени.
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