Военнослужащий предотвратил хищение металла на сумму более 450 тысяч рублей с предприятия Новоуральска
13 мая 2017, 10:50Происшествия
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В Новоуральске военнослужащий предотвратил незаконный вывоз материальных ценностей с предприятия.
Сержант находился на службе на КПП. При проверке очередного ТС он обратил внимание на пропуск, который показался ему странным. Позже выяснилось, что документ на вывоз материальных ценностей поддельный.
Дежурный задержал автомобиль, и сообщил руководству. Таким образом, он предотвратил хищение металлического кабеля на сумму более 450 тыс. руб., сообщает Росгвардия.
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