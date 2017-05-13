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Военнослужащий предотвратил хищение металла на сумму более 450 тысяч рублей с предприятия Новоуральска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Военнослужащий предотвратил хищение металла на сумму более 450 тысяч рублей с предприятия Новоуральска

13 мая 2017, 10:50Происшествия
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