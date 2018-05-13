22-летний тагильчанин погиб при столкновении ВАЗа с экскаватором на Вые (ФОТО)

Водитель на ВАЗ-21122 ехал по Липовому тракту в сторону улицы Черных. В какой-то момент он, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором Hyundai, который ехал во встречном направлении.

22-летний тагильчанин, водитель отечественного автомобиля, скончался от полученных травм до того, как приехали медики. В ГИБДД уточнили, что у молодого человека был стаж вождения – три с половиной года. Он ни разу не привлекался за грубые нарушения ПДД. До аварии он был за рулём менее часа.

Водителю экскаватора 29 лет, он житель посёлка Первомайский, его стаж – 11 лет в категории «С» и 9 лет в категории «В». За грубые нарушения привлекался единожды. На момент аварии он был пристёгнут ремнями безопасности.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД