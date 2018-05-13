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22-летний тагильчанин погиб при столкновении ВАЗа с экскаватором на Вые (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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22-летний тагильчанин погиб при столкновении ВАЗа с экскаватором на Вые (ФОТО)

13 мая, 20:00Происшествия
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