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6-летний мальчик провалился в открытый колодец в центре Верхней Пышмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6-летний мальчик провалился в открытый колодец в центре Верхней Пышмы

13 мая, 10:30Происшествия
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